Гомельского активиста Илью Миронова арестовали на 13 суток

Суд арестовал гомельского активиста Илью Миронова на 13 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), сообщает «Гомельская вясна».

О его задержании стало известно 2 марта. В чем конкретно обвинили волонтера, неизвестно.

В декабре 2022 года его арестовывали на 12 суток.

В октябре того же года суд приговорил Илью Миронова к полутора годам колонии по «делу Зельцера» и освободил в зале суда — с учетом времени, проведенного в СИЗО, судья счел, что он уже отбыл наказание.

В ноябре активиста снова задержали. Силовики проверили его телефон и нашли там подписку на «экстремистские» каналы. Суд арестовал Илью на пять суток. Об условиях в ИВС он рассказывал блогу «Шуфлядка».