Сопредседателю российского «Мемориала», который собирался лететь в Минск на суд по делу «Вясны», запретили въезд в Беларусь

Сопредседателю российского центра защиты прав человека «Мемориал» Олегу Орлову запретили въезд в Беларусь. Он намеревался лететь в Минск на суд по делу «Вясны» и узнал о запрете уже во время регистрации на рейс в аэропорту, пишет телеграм-канал «Мемориала».

О запрете на въезд Орлову сообщил представитель Аэрофлота.

«Преступления желательно совершать без свидетелей. Режим Лукашенко готовится сегодня совершить преступление — вынести жестокий, несправедливый обвинительный приговор моим коллегам-правозащитникам и друзьям из центра «Вясна». За что? Исключительно за их правозащитную работу.

Поэтому не удивился, когда при посадке в самолет узнал, что мне запрещен въезд в лукашенковскую Беларусь. Надеюсь приехать в послелукашенковскую Беларусь и обнять вясновцев на свободе», – заявил Олег Орлов.

Орлов вместе с журналисткой Екатериной Яньшиной присутствовали на первом судебном заседании по делу «Вясны» в январе 2023 года. Яньшина после заседания была задержана и арестована на 15 суток. После освобождения она должна была покинуть Беларусь, въезд в страну ей запретили на 10 лет.

Ожидается, что сегодня в Минске суд огласит приговор по делу трех правозащитников «Вясны» — нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, Владимира Лабковича и Валентина Стефановича. 13 февраля они уже выступили с последним словом.