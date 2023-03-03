СК Беларуси завел два уголовных дела на водителя автобуса из Латвии из‑за посылки с прицелом и глушителем

Беларуские пограничники в пункте пропуска Урбаны обнаружили в автобусе, следовавшем из Латвии, составные части и компоненты к огнестрельному оружию, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В автобусе были обнаружены сумка и коробки, в которых находились глушитель, хронограф, тактический фонарь, оптический прицел, прибор калибровки прицела и другие приспособления.

Автобусом управлял 70-летний гражданин Латвии. Он рассказал, что багаж принадлежит его знакомому, который попросил перевезти посылку из Даугавпилса в Витебскую область.

Проведенная экспертиза установила, что глушитель является компонентом огнестрельного оружия.

В отношении водителя автобуса возбуждены два уголовных дела за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия (статья 295-1) и его незаконное перемещение через государственную границу (статья 333-1). Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.