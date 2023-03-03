Суд в Минске на 10 суток арестовал тиктокера, снимавшего видео про «ЧВК Редан»

Суд Минского района арестовал тиктокера im_ileva (Артур Ахмади), который снимал видео про «ЧВК Редан», на 10 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Об этом «Медиазоне» рассказал знакомый тиктокера.

Силовики опубликовали с задержанным «покаянное» видео, на нем он говорит, что разместил в своем аккаунте в тикток видео «где была символика "Редан"», и это видео набрало 100 тысяч просмотров, а также, что «пересылал сообщения с телеграм-канала NEXTA». «Покаянное» видео также появилось и в тиктоке самого задержанного.

2 марта, по данным МВД, в Минске из-за встреч «ЧВК Редан» было задержано 80 человек. 1 марта в Бресте на встрече «ЧВК Редан» силовики «без применения физической силы» задержали 52 человека. 28 февраля во время аналогичной встречи в Гомеле задержали 200 человек.