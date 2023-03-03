Суд в Минске приговорил правозащитников «Вясны» к срокам от 7 до 10 лет колонии

Cуд Ленинского района Минска вынес приговор правозащитникам из центра «Вясна». Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам колонии, Валентина Стефановича к 9 годам, Владимира Лабковича к 7 годам, пишет «Вясна».

Дмитрий Соловьев, которого судили заочно в рамках специального производства, осужден на 8 лет колонии.

Кроме того, суд обязал правозащитников выплатить штрафы. Валентину Стефановичу, Владимиру Лабковичу и Дмитрию Соловьеву — по 3 тысячи базовых величин (110 тысяч рублей), Алесю Беляцкому — 5 тысяч базовых (185 тысяч рублей).

Дело правозащитников вела судья Марина Запасник.

Изначально Беляцкому, Лабковичу, Стефановичу и Соловьеву вменяли уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), однако позже уголовное дело за неуплату прекратили. Правозащитникам предъявили новое обвинение: контрабанду крупной суммы наличных через таможенную границу ЕврАзЭС организованной группой (часть 4 статьи 228 УК) и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 2 статьи 342 УК).

По версии обвинения, правозащитники обналичили поступившие от иностранной организации деньги для деятельности и финансирования ПЦ «Вясна», а затем группой лиц незаконно и не декларируя перевезли из Литвы наличные в сумме не менее 201 тысяч евро и 54 тысяч долларов США.

Кроме того, обвинение считает, что «вясновцы» «осуществили подготовку граждан» к участию в грубом нарушении общественного порядка, финансировали и «материально обеспечивали» эти действия «под видом правозащитной и благотворительной деятельности». Например, выплачивали штрафы за людей, подвергнутых административным арестам, оплачивали им адвокатов и счета за питание в изоляторах.