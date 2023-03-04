Осужденного на 13 лет и 1 месяц колонии журналиста Дениса Ивашина поместили в ШИЗО

Осужденного на 13 лет и 1 месяц колонии журналиста Дениса Ивашина после перевода из могилевской тюрьмы в гродненскую поместили в ШИЗО, сообщили его близкие.

На какой срок журналист попал в ШИЗО, они не уточнили. По информации родных, до перевода в Гродно Ивашин 10 суток находился в ШИЗО.

«І гэтым можна патлумачыць адсутнасьць тэлефанаваньняў з магілеўскай калёніі напрацягу амаль месяца ад атрыманьня ўсіх дакумантаў і тэлефоннай карты. А потым яшчэ і новы этап у Горадню адразу пасьля ШЫЗА і чарговы рапарт на ШЫЗА ўжо ў гарадзенскай вязьніцы», — написали они.

14 сентября суд в Гродно приговорил Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования