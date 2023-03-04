Суд в Минске приговорил адвоката Михаила Макарова к году колонии за участие в акции протеста

Суд Ленинского района Минска приговорил адвоката Михаила Макарова к году колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Вясна».

По информации правозащитников, адвоката признали виновным в участии в акции протеста в 2020 году. В сентябре 2022 года Макарова арестовали на 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП).

3 ноября 2022 года Минюст лишил Макарова адвокатской лицензии. Он и Анастасия Саганович были адвокатами фигурантов дела «Революционного действия». Их задержали в начале сентября — по утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, они разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия».

Помимо этого, силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Минске в августе 2020 года.

Жену Макарова и адвокатку Викторию Гулькову в сентябре арестовали на 15 суток по делу о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). В «покаяльном» видео она говорила, что «осуществила репост экстремистских материалов в телеграме и репост с канала "Вясна"». По истечении срока она не вышла на свободу.