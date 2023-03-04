Мозырский нефтеперерабатывающий завод закупает систему наблюдения за беспилотниками

Нефтеперерабатывающий завод в Мозыре объявил тендер на закупку системы наблюдения за беспилотниками, заметил «Флагшток».

За оборудование и его установку готовы заплатить 1 730 000 рублей, следует из информации на сайте тендера. Система должна помочь в обнаружении беспилотников при помощи оптических, лазерных, радиолокационных технологий. Система также должна уметь находить место расположения пульта БПЛА, пишет «Флагшток».

С чем связана необходимость в приобретении такой системы, не уточняется.

26 февраля BYPOL сообщил, что на аэродроме «Мачулищи» произошло два взрыва, в результате которых был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По утверждению BYPOL, диверсию совершили участники плана «Перамога» с помощью двух дронов.