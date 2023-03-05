Издательство «Зміцер Колас» сообщило о приостановке деятельности на своей странице в фейсбуке.

«Шаноўнае спадарства, выдавецтва прыпыняе сваю дзейнасць да асобнага паведамлення», — говорится в посте.

Reform.by со ссылкой на источник пишет, что издатель Змитер Колас находится в КГБ. Источник издания называет возможной причиной его задержания напечатанную полгода назад книгу архивных документов о репрессиях 1937-1939 годов «Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці».

Изначально в новости говорилось о задержании Алеся Смоленчука. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Медиазоне», что он не задержан.

Обновлено и исправлено в 20:40. Добавлена информация об Алесе Смоленчуке.