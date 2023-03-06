Суд заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии, Павла Латушко — к 18

Минский городской суд приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии, Павла Латушко — к 18 годам, сообщает «Белта».

К 12 годам колонии приговорили Сергея Дылевского, Ольгу Ковалькову и Марию Мороз, написала сотрудница. «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Светлану Тихановскую признана виновной по статьям:

приготовление к захвату и удержанию зданий и сооружений (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 292 УК), приготовление к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК);

заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности (часть 1 статьи 356 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

организация грубого нарушения порядка (часть 4 статьи 16 и часть 2 статьи 342 УК).

Павлу Латушко осужден по статьям:

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК);

получение взятки (часть 3 статьи 430 УК).

Сергей Дылевский признан виновным в заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям против нацбезопасности, создании и руководстве экстремистским формированием. Ольгу Ковалькову обвиняют по тем же статьям, но еще и о разжигании вражды и о воспрепятствовании работе ЦИК.

СК начал «специальное производство» против представителей Координационного совета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и Марии Мороз в октябре 2022 года.

21 июля того же года Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.