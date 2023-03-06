КГБ признал «Брестскую газету» «экстремистcким формированием», следует из обновленного перечня.

Решение было принято 28 февраля, в перечень издание внесли 6 марта.

В январе 2021 года редакция «Брестской газеты» приостанавила выпуск печатной версии издания. Последний номер газеты вышел 24 декабря, а 31 декабря редакция успела напечатать в Бресте первый номер газеты за 2021 год.

26 ноября суд Ленинского района Бреста признал «Брестскую газету» «экстремистскими материалами».

В декабре 2021 года сайт «Брестской газеты» был заблокирован по постановлению прокурора Брестской области.