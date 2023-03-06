«Радыё Свабода»: нескольких беларуских гидов, которые подвергались административному аресту, лишили удостоверений

Некоторых беларуских гидов, которые подвергались административному аресту, лишили бейджей, подтверждающих их аттестацию и дающих разрешение на проведение экскурсий, сообщает «Радыё Свабода». Сколько человек были лишены удостоверений и их имена издание не приводит.

По информации «Радыё Свабода», 2 марта у профессиональных гидов была очередная аттестация, на которую они пришли утверждать новые темы для экскурсий. Некоторым из них в аттестационной комиссии рассказали о лишении удостоверения.

Другим гидам прислали решение о лишении бейджа на электронную почту.

В декабре Совмин запретил экскурсоводам, осужденным по статьям, связанным с протестами, проходить профессиональную аттестацию.

20 декабря суд приговорил экскурсоводку Оксану Манкевич к трем годам домашней химии. В ноябре краеведу Игорю Хмаре назначили 2,5 года домашней химии.