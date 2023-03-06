Insider: Кыргызстан экстрадировал беларуса, который выехал из страны из‑за преследования и получил гражданство Украины

Из Кыргызстана экстрадировали в Минск Владимира Кадарию, который ранее обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой не выдавать его Беларуси, пишет Insider со ссылкой на адвоката Кадарии Автандила Алимжанова.

4 марта из Бишкекского СИЗО-1 Кадарию вывезли представители МВД Беларуси. Защита Кадарии считает, что его экстрадиция — нарушение Кыргызстаном международного законодательства.



В обращении к президенту Кыргызстана Владимир Кадария рассказал, что бежал из Беларуси в Украину от политического преследования и получил там гражданство. В Беларуси он был администратором интернет-ресурса, публиковавшего «оппозиционные материалы».

Несмотря на это, Генпрокуратура Кыргызстана рассматривает Кадарию как гражданина Беларуси и считает решение о его выдаче законным.

Как ранее писало «Радио Азттык», 37-летний Владимир Кадария был гражданином Беларуси с именем Андрей Ковалев, а в 2017 году получил статус беженца в Украине и после получения гражданства сменил имя. Кадария прибыл в Кыргызстан в августе 2022 года, в сентябре он был взят под стражу на два месяца по запросу Беларуси. Находясь в СИЗО, он подал заявление в министерство труда, социальной защиты и миграции о получении статуса беженца. 9 декабря 2022 года он получил удостоверение о принятии его ходатайства. Однако спустя три дня, 12 декабря, Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о его экстрадиции, удовлетворив заявление Генеральной прокуратуры.