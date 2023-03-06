Мама двоих детей из Минска обвиняется по 4 статьям УК, в том числе о разжигании вражды и превышении служебных полномочий

Ирена Клевец, мама двоих детей из Минска обвиняется по четырем статьям УК, о разжигании вражды, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни, неправомерном завладении компьютерной информацией, превышении служебных полномочий, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело 39-летней Ирены Клевец 6 марта начал рассматривать судья Мингорсуда Дмитрий Супрун.

Ирена – специалистка Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру. Была задержана летом 2022 года. Как отмечают правозащитники, дело минчанки связано с ЧКБ (телеграм-канал «Черная книга Беларуси», собиравший данные о силовиках).