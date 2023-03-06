Прокурор запросил для Валерии Костюговой и Татьяны Кузиной по 10 лет колонии

Гособвинение запросило для эксперток и исследовательниц Валерии Костюговой и Татьяны Кузиной по 10 лет колонии, пишет «Еврорадио». Эту информацию «Медиазоне» подтвердила и дочь Валерии Костюговой, Анастасия.

Суд над 56-летней Валерией Костюговой и 50-летней Татьяной Кузиной начался 6 февраля в Минске. Они более девятнадцати месяцев удерживают в СИЗО. Обеих обвиняют в заговоре с целью захвата власти, разжигании вражды и призывах к действиям против нацбезопасности.

«Опасность для государства представляют интеллект и культура». Кто такие Кузина и Костюгова, которых после полутора лет в СИЗО судят за заговор против власти

Татьяну Кузину задержали на паспортном контроле в минском аэропорту ночью с 28 на 29 июня 2021 года перед рейсом на Тбилиси. 30 июня после обыска в квартире задержали Валерию Костюгову. С тех пор экспертки находятся под стражей.