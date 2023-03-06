Роскомнадзор заблокировал сайт mediazona.by в России

Роскомнадзор заблокировал mediazona.by в России, сайт появился в реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

Как отмечает проект «Роскомсвобода», неизвестно, какой орган принял решение о блокировке сайта, скорее всего это была Генеральная прокуратура. Решение было принято 26 января, а открываться в России сайт перестал с 5 марта.

В декабре 2020 года сайт «Медиазона Беларусь» был заблокирован в Беларуси по решению Министерства информации.