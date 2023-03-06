Украина включила осужденного ранее сотрудника беларуского КГБ в список для обмена пленными

Беларус Максим Зезюльчик, которого в Украине считают сотрудником беларуского КГБ, и которого осудили на 10 лет колонии, включен в список для обмена пленными, пишет «Радыё Свабода».

Зезюльчик попал в плен к ВСУ в Донецкой области в сентябре 2022 года. Позже его судили по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 УК Украины). В СБУ заявили, что осужденный был сотрудником КГБ Беларуси и участвовал в боевых действиях против Украины. Среди его основных задач был сбор информации об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ.

Как отмечает «Радыё Свабода», неизвестно, попал ли Зезюльчик в обмен пленными, который состоялся 16 февраля, или речь идет о новом обмене.