Обвинение вменяет Вадиму Прокопьеву создание ОПГ, заговор и разработку плана по захвату власти, сообщило агентство «Белта». Прокопьев — фигурант дела о терроризме, по которому проходят еще 17 человек.

По версии обвинения, с 14 июля 2020 года до 6 января 2022 года на территории Беларуси, Турции, Польши, Украины и других стран действовала «организованная преступная группа», цель которой заключалась в «совершении неопределенного количества преступлений экстремистской направленности». В состав группы вошли Вадим Прокопьев, Виталий, Анастасия, Владислав и Ольга Войтеховичи, Сергей Лисовский, Николай Рой, Владимир Савенков, Сергей Соколов, Петр Юркевич, Игорь Чемякин и другие, перечислило «Белта».

Агентство написало, что Прокопьев был организатором заговора с целью захвата власти неконституционным путем, искал средства, орудия и совершал другие действия, направленные на захват власти в Беларуси. На своем ютуб-канале Прокопьев выпустил не менее 22 роликов, в которых были «прямые, косвенные и скрытые» призывы к участию в массовых беспорядках, сопротивлению сотрудникам милиции.

Кроме того, Прокопьев разработал план захвата власти, состоящий из трех фаз.

— Первая фаза заключалась в захвате вооруженными группами высших должностных лиц Беларуси и установление контроля за стратегически важными объектами, вторая — в сковывании возможности действий правоохранительных органов, третья — в выполнении иных действий по недопущению вмешательства в план захвата государственной власти неконституционным путем со стороны РФ, — говорится в сообщении «Белта».

Обвинение утверждало, что, по замыслу Прокопьева, захват власти должен был произойти на фоне организованных им взрывов, поджогов и терактов в отношении госдеятелей.

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15 обвиняемых находятся под стражей. Дело против Вадима Прокопьева, Игоря Чемякина и Дениса Хамицевича рассматривают в рамках «специального производства».