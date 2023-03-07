КГБ признал БАЖ «экстремистским формированием»

КГБ внес в список «экстремистских формирований» «Белорусскую ассоциацию журналистов», следует из обновленного перечня «причастных к экстремистской деятельности» на сайте МВД. Такое решение КГБ принял 28 января.

В списке значится, что представители БАЖ «осуществляют экстремистскую деятельность». Причастными к такой деятельности в ведомстве считают главу ассоциации Андрея Бастунца, его заместителя Бориса Горецкого, юриста Олега Агеева, журналистов Александра Старикевича, Змицера Лукашука и других.

В ноябре 2021 года Мининформ заблокировал сайт «Белорусской ассоциации журналистов».

«Беларуская ассоциация журналистов» — некоммерческая организация, добровольное профессиональное объединение журналистов страны, ликвидированное решением Верховного суда 27 августа.