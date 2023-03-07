Пограничники задержали на границе с Польшей беспилотник и операторов, которые им управляли

Беларуские пограничники ночью задержали на польской границе беспилотник и операторов, которые им управляли, сообщает пресс-служба Погранкомитета.

ГПК пишет, что операторы запускали беспилотник на удалении от границы, чтобы оставаться незамеченными, но пограничникам удалось задержать и летательный аппарат и людей.

«Оперативными подразделениями проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего: круга лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрута движения беспилотника», — дополняет пресс-служба ГПК.