«Вясна»: «агента СБУ» задержали в деревне Чертяж; дом принадлежит Олегу Сычеву, который сейчас в СИЗО КГБ

Дом, где силовики задержали «агента СБУ», находится в садовом товариществе «Березовая роща» в деревне Чертяж Боровлянского сельсовета, пишет правозащитный центр «Вясна».

Дом принадлежит печатнику Олегу Сычеву, которого вместе с женой силовики задержали на прошлой неделе в этом же доме. Правозащитники сообщают, что сейчас Сычевы находятся в СИЗО КГБ.

По сведениям «Вясны», фото задержанного «агента СБУ» силовики показывали местным жителям на прошлой неделе, однако никто из сельчан этого человека в деревне никогда не видел.

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Ранее Белтелерадиокомпания в своем телеграм-канале опубликовала видео задержания «террориста СБУ», назвав его причастным к диверсии в Мачулищах. На видео силовики врываются в частный дом, где задерживают мужчину в одних штанах. В следующем кадре его выводят уже одетого и садят в служебный автомобиль.

Другой провластный телеканал ОНТ опубликовал видео с «допросом» задержанного. Мужчина на камеру говорит, что его зовут Николай Швец, он 1993 года рождения; в Беларусь он приехал через Россию, а туда проехал по российскому паспорту.

На записи Швец отвечает на вопросы человека за кадром. В частности, что 26 февраля он подорвал самолет при помощи двух дронов. На вопрос о том, «кто организатор теракта», Швец ответил: «Я работал с СБУ».

Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма (статья 289 УК).