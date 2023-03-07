Лукашенко: задержаны агент украинских спецслужб и более 20 пособников, причастные к «попытке диверсии» в Мачулищах

Лукашенко рассказал о задержании «террориста украинских спецслужб» и более 20 пособников, причастных к «попытке диверсии» на аэродроме в Мачулищах, сообщает «Белта».

Лукашенко сказал, что «восемь месяцев или полгода назад» СБУ под руководством ЦРУ «не то сбоку, не то за спиной» разработали операцию против Беларуси и подготовили «террориста».

— Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве, — отметил политик.

«Подозреваемый» — украинец, машина куплена накануне диверсии. Кого ищут силовики после инцидента на военном аэродроме

По его словам, агента — «айтишника или хорошо разбирающегося в IT-технологиях» — завербовали «вроде» в 2014 году и готовили для совершения терактов. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсанта, занявшей «не один месяц», использовали «самые высокие технологии».

— «Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», — сказал Лукашенко.

Политик отметил, что несмотря на это, в России «взяли самолет на обслуживание», а в Беларусь прислали другой. По словам Лукашенко, самолет А-50 должен был контролировать периметр границ Беларуси и «отрабатывать определенные навыки» в беларуско-российской группировке.

— Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе Польши, Литвы — всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого, — подчеркнул политик.

После попытки взорвать самолет в Беларуси развернули антитеррористический штаб под руководством главы КГБ Ивана Тертеля, рассказал Лукашенко. Он утверждает, что сотрудники спецслужб «вычислили террориста», анализируя переговоры «разного рода мерзавцев» за пределами и внутри страны.

— Когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире — под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале — типография с разного рода тряпками бэчэбэшными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил - что нам никогда нельзя успокаиваться, — сказал политик.

По его словам, задержаны более 20 «соучастников», а остальные «прячутся за границей».

26 февраля BYPOL сообщил, что на аэродроме «Мачулищи» произошло два взрыва, в результате которых был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По утверждению BYPOL, диверсию совершили участники плана «Перамога».

Дроны, взрывы, самолет. Что известно о диверсии на военном аэродроме в Мачулищах под Минском



По мнению инициативы экс-силовиков BYPOL, у российского разведывательного самолета А-50У поврежден локатор, еще одно повреждение находится в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии — в его передней части, вблизи носового отсека. Расследовательское медиа Bellingcat утверждало, что сделать выводы о наличии повреждений у самолета пока невозможно из-за качества опубликованных 28 февраля спутниковых снимков аэродрома. 1 марта в сюжете государственного телеканала «Беларусь-1» опровергли повреждение российского самолета ДРЛО А-50У с регистрационным номером RF-50608.

Обновлено в 13:17. Добавлены слова Лукашенко о повреждениях самолета.

Обновлено в 13:53. Добавлена информация о задержании более 20 человек, изменен заголовок.