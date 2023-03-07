В Тбилиси проходит митинг против принятия закона об «иностранных агентах»; силовики применяют водометы и слезоточивый газ

Акция протеста против принятия закона об «иностранных агентах» сейчас проходит около грузинского парламента в Тбилиси, силовики разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом, слышна стрельба, сообщает телеграм-канал Tbilisi life.

Грузинские депутаты сегодня в первом чтении приняли законопроект об «иностранных агентах». Обсуждение документа произошло без большей части оппозиции, так как пленарное заседание было запланировано на девятое марта, однако его перенесли на сегодня из-за предыдущих протестов, пишет Mtavari Arkhi.

Законопроект вызвал недовольство. Перед зданием парламента собрались тысячи протестующих. Начались столкновения протестующих с полицейскими. Трансляцию с акции ведет местный телеканал Mtavari Arkhi. Для разгона силовики используют слезоточивый газ и водометы. Местные СМИ пишут, что у Парламента слышна стрельба.