Провластный телеграм-канал опубликовал видео задержания «террориста СБУ», назвав его причастным к диверсии в Мачулищах

Белтелерадиокомпания в своем телеграм-канале опубликовала видео задержания «террориста СБУ», назвав его причастным к диверсии в Мачулищах.

На видео силовики врываются в частный дом, где задерживают мужчину в одних штанах. В следующем кадре его выводят уже одетого и садят в служебный автомобиль.

Другой провластный телеканал ОНТ опубликовал видео с «допросом» задержанного. Мужчина на камеру говорит, что его зовут Николай Швец, он 1993 года рождения; в Беларусь он приехал через Россию, а туда проехал по российскому паспорту.

На записи Швец отвечает на вопросы человека за кадром. В частности, что 26 февраля он подорвал самолет при помощи двух дронов. На вопрос о том, «кто организатор теракта», Швец ответил: «Я работал с СБУ».

Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма (статья 289 УК).

- Задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, - рассказали в КГБ.

Ранее Лукашенко рассказал о задержании «террориста украинских спецслужб» и более 20 пособников, причастных к «попытке диверсии» на аэродроме в Мачулищах.

Лукашенко подтвердил диверсию на военном аэродроме: 20 задержанных, маленький беспилотник и «жесточайшая зачистка»

Лукашенко сказал, что «восемь месяцев или полгода назад» СБУ под руководством ЦРУ «не то сбоку, не то за спиной» разработало операцию против Беларуси.

По его словам, после попытки взорвать самолет в Беларуси развернули антитеррористический штаб под руководством главы КГБ Ивана Тертеля. Он утверждает, что сотрудники спецслужб «вычислили террориста», анализируя переговоры «разного рода мерзавцев» за пределами и внутри страны.

По его словам, задержаны более 20 «соучастников», а остальные «прячутся за границей».