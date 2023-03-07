Провластный телеграм-канал опубликовал видео задержания «террориста СБУ», назвав его причастным к диверсии в Мачулищах

Белтелерадиокомпания в своем телеграм-канале опубликовала видео задержания «террориста СБУ», назвав его причастным к диверсии в Мачулищах.
На видео силовики врываются в частный дом, где задерживают мужчину в одних штанах. В следующем кадре его выводят уже одетого и садят в служебный автомобиль.
Другой провластный телеканал ОНТ опубликовал видео с «допросом» задержанного. Мужчина на камеру говорит, что его зовут Николай Швец, он 1993 года рождения; в Беларусь он приехал через Россию, а туда проехал по российскому паспорту.
На записи Швец отвечает на вопросы человека за кадром. В частности, что 26 февраля он подорвал самолет при помощи двух дронов. На вопрос о том, «кто организатор теракта», Швец ответил: «Я работал с СБУ».
Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма (статья 289 УК).
- Задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, - рассказали в КГБ.
Ранее Лукашенко рассказал о задержании «террориста украинских спецслужб» и более 20 пособников, причастных к «попытке диверсии» на аэродроме в Мачулищах.
Лукашенко сказал, что «восемь месяцев или полгода назад» СБУ под руководством ЦРУ «не то сбоку, не то за спиной» разработало операцию против Беларуси.
По его словам, после попытки взорвать самолет в Беларуси развернули антитеррористический штаб под руководством главы КГБ Ивана Тертеля. Он утверждает, что сотрудники спецслужб «вычислили террориста», анализируя переговоры «разного рода мерзавцев» за пределами и внутри страны.
По его словам, задержаны более 20 «соучастников», а остальные «прячутся за границей».