В Минске «целительница» и ее подруга забрали у пенсионерки деньги во время «ритуала»; их обвиняют в мошенничестве

В Минске 69-летняя «целительница» и ее 60-летняя подруга забрали деньги у пенсионерки во время «ритуала». Минчанкам вменяют мошенничество (части 2 и 3 статьи 209 УК), пишет СК.

В марте прошлого года 71-летняя минчанка встретила на улице двух женщин, одна из которых рассказала, что может исцелить пенсионерку от наложенной порчи, сообщает ведомство. В пресс-релизе говорится, что потерпевшей предложили провести таинственный ритуал: разбили об асфальт куриное яйцо с камнями внутри и сказали, что они «были виновниками всех невзгод потерпевшей».

Чтобы «закрепить» обряд, мошенницы попросили у пенсионерки деньги — та передала 550 рублей. «Целительница» положила деньги в сверток газеты и отдала потерпевшей, но сказала не разворачивать его несколько дней. После «ритуала» женщины попрощались, а на следующий день пенсионерка увидела, что в свертке нет денег.

СК пишет, что на допросе фигурантки сказали, что даром не обладают, и «на их счету еще две обманутые пенсионерки». На потерпевших минчанки «заработали» более 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.