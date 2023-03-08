Беларуса, воевавшего в «ЧВК Вагнер», начали судить в Украине за наемничество

Суд в Украине 7 марта начал рассмотрение дела беларуса Андрея Гериловича, воевавшего в составе «ЧВК Вагнер» и попавшего в плен ВСУ, пишет «Радыё Свабода». Герилович обвиняется по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 УК Украины). Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Андрей Герилович 10 июля 2022 года приехал на поезде из Гомеля в Краснодар, а оттуда на такси добрался до дервени Молькино, где находится один из самых больших военных полигонов в Краснодарском крае и место приема новых бойцов в «ЧВК Вагнер». В тот же день Герилович подписал контракт с ЧВК, ему, как пишет издание, обещали зарплату в сумме 240 тысяч российских рублей (более 3 тысяч долларов) и дополнительно пять тысяч «полевых» выплат.

Через 10 дней обучения на полигоне Герилович вместе с другими «вагнеровцами» был переброшен в город Светлодарск Бахумутского района. По версии следствия, с 21 июля он участвовал в боях у Семигорья и Кодемы в Донецкой области, а 16 ноября он попал в плен к ВСУ. Воевал Герилович под позывным «Заспа».

Ранее о том, что Герилович попал в плен, сообщал Беларуский расследовательский центр. По информации БРЦ, он родился в деревне Заспа в Речицком районе, однако в материалах дела сказано, что Герилович родился в деревне Горошков, которая относится к Заспенскому сельскому совету.

Гериловичу 34 года, он работал в колхозе «Советская Белоруссия», а потом служил прапорщиком в 86-й бригаде связи — воинской части 68 473 в Колодищах. Позже работал альпинистом-монтажником в частной фирме.