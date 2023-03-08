За почти год безвиза в Беларуси было задержано 18 латвийцев

За почти год безвизового режима в Беларуси было задержано 18 латвийцев, такую статистику приводит Delfi.

Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан не посещать Беларусь из-за риска провокаций со стороны беларуских властей.

В конце 2022 года пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите заявляла о 12 задержанных в Беларуси по уголовным делам латвийцах. Одного из них, Дмитрийса Михайловса, суд приговорил к четырем годам колонии по четырем статьям УК — о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361), оскорблении представителя власти (статья 369), разжигании вражды (часть 2 статьи 130) и оскорблении Лукашенко (части 1 и 2 статьи 368).

Изначально право безвизового въезда для граждан Латвии и Литвы было введено с 15 апреля по 15 мая 2022 года. В мае его продлили до конца 2022 года. 21 декабря Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и МИД о продлении безвизового режима на 2023 год.