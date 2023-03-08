«Радыё Свабода» сообщило о передаче воевавшего в ЧВК беларуса России; его близкие это отрицают

«Радыё Свабода» сообщило, что Украина передала России 22-летнего беларуса Максима Зезюльчика, которого приговорили к 10 годам колонии по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 УК Украины). Позже близкий Зезюльчика рассказал «Медиазоне», что это не так.

Издание утверждало, что смогло опознать Зезюльчика на видео обмена российских военных, которое Минобороны России опубликовало 7 марта. 6 марта издание писало, что беларус включен в список для обмена пленными.

По словам его близкого, который связался с «Медиазоной» после публикации новости, на видео Минобороны России запечатлен не Максим Зезюльчик, а другой человек. Наш собеседник утверждает, что беларуса не включали в списки на обмен.

СМИ писали, что попавшего в плен к ВСУ беларуса обменяли. Его близкие говорят, что это не так



18 января украинский суд назначил Зезюльчику 10 лет лишения свободы за наемничество. 2 марта суд постановил передать Зезюльчика Координационному штабу для обмена его как военнопленного, но это решение не означает, что осужденного обязательно обменяют.



«Медиазона» пыталась дозвониться в украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (на горячей линии ответ не дали и посоветовали записаться на консультацию); Главное управление разведки; ЧВК «Редут»; российской омбудсменке Татьяне Москальковой — но безрезультатно.



Обновлено и исправлено 10 марта в 18:40. Добавлена информация от близкого Максима Зезюльчика, изменен заголовок.