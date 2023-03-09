Гомельский областной суд вынес приговор украинцу и беларусам по делам «об агентурной деятельности» и «измене государству»

Гомельский областной суд вынес приговор украинцу и двум беларусам по уголовным делам «об агентурной деятельности» и «измене государству», пишет «Гомельская правда».

Украинца Павла Куприенко суд признал виновным в агентурной деятельности (статья 358-1 УК) и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Беларуса Тараса Мачинского суд признал виновным в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и приговорил к 10 лет годам колонии усиленного режима.

Еще одного беларуса Дмитрия Соловянчика суд признал виновным укрывательстве преступлений (часть 1 статьи 405 УК), ему назначен штраф в размере 400 базовых величин.

Ранее глава КГБ сообщил о задержании в Беларуси нескольких беларусов и украинцев, сотрудничавших с украинской разведкой.

«Гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу на нашу территорию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал наших граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности наших Вооруженных Сил, силовых структурах», — приводит цитату «Белта».

Позже про задержанных вышел сюжет на телеканале «Беларусь 1». В сюжете говорится, что Куприенко живет в Беларуси шесть лет, а в последний раз он приехал в нашу страну по поручению украинских спецслужб. В Беларуси он связался с Мачинским и Соловянчиком, которые помогали ему в сборе данных о расположении железнодорожных узлов и передвижении военной техники, говорится в сюжете.

Тарас Мачинский переехал в Беларусь из Украины и в 2010 году получил беларуское гражданство, утверждает «Беларусь 1».

Дмитрий Соловянчик работал курьером и передавал данные о военной технике Куприенко не зная, для чего они ему, говорят сотрудники телеканала.