Витебский облисполком и власти оккупированного Крыма подписали соглашение о сотрудничестве

Витебский облисполком и совет министров оккупированного Крыма подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный телеграм-канал Витебской области.

Документы стороны подписали во время визита председателя Витебского облисполкома в Москву. Содержание документа в сообщении не раскрывают. В телеграм-канале области говорится, что стороны договорились о создании «рабочих органов по линии исполнительной власти» и согласовали подготовку плана реализации соглашения на 2023-2025 годы.

В 2021 году Александр Лукашенко впервые после референдума в Крыму назвал его российским в интервью РИА «Новости».