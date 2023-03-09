Лукашенко подписал закон, который вводит смертную казнь за измену государству должностными лицами

Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», согласно которому за измену государству должностным лицом или военнослужащим теперь грозит смертная казнь, пишет пресс-служба Лукашенко.

Уголовная ответственность за измену государству с исключительной мерой наказания распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности и военнослужащих.

Срок задержания лиц, которые подозреваются за измену государству, в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, увеличивается с трех до десяти суток.

Закон вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию Вооруженных Сил.

Документ освобождает от уголовной ответственности людей, которые осуществляли подготовку к совершению диверсии, но потом отказались от своих намерений и оказали помощь в предотвращении таких преступлений.

Среди других изменений — дополнительное наказание в виде штрафа до 50 000 базовых величин за «ряд преступлений антигосударственной направленности». Конкретных преступлений пресс-служба не приводит.

Закон вступает в силу после официального публикования. Пока он не опубликован ни на национальном правовом портале, ни на сайте Лукашенко.