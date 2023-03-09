Против пластического хирурга Алексея Дужего возбудили уголовное дело за «участие в массовых беспорядках»

Пластический хирург Алексей Дужий не вышел на свободу после очередных «суток» ареста, в отношении врача возбудили уголовное дело за «участие в массовых беспорядках» (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитникам стало известно, что Дужий до сих пор находится в на Окрестина в Минске. Издание «Флагшток» пишет, что кроме врача в четырехместной камере находятся еще 13 человек.

О задержании Дужия стало известно 15 февраля. По информации телеграм-канала «Белые халаты», после задержания его арестовали на 15 суток, а потом на еще 12 суток. Статьи, по которым судили медика, неизвестны. В конце прошлого года в квартире доктора в Гомеле прошел обыск.

Согласно информации на его профессиональном сайте, Дужий является членом ассоциации Беларуского общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии.