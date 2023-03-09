Правящая партия Грузии на фоне протестов отозвала законопроект об «иностранных агентах»

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов в Тбилиси отозвала законопроект об «иностранных агентах». Об этом говорится на сайте партии.

Вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предполагает создание в Грузии реестра «агентов иностранного влияния», куда будут вносить СМИ и НПО, у которых больше 20% дохода предоставлены «иностранными силами». За нарушение предусмотрены штрафы.

Авторы внесенной в феврале инициативы — формально покинувшие правящую партию «Грузинская мечта» депутаты — утверждали, что опирались на американский опыт и их закон FARA 1938 года.

Участники протестов при этом скандируют: «Нет российскому закону!» В Госдепартаменте США также отмечали, что законопроект «основан на российском и венгерском законодательстве [об "иностранных агентах"]», а не американском.

Проект должны были рассмотреть 9 марта, обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов. Перед зданием парламента начались акции протеста. Участников митинга разгоняли с помощью слезоточивого газа и водометов.