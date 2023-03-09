В Минске осудили контролерку, штрафовавшую людей, которые ничего не нарушали

Прокуратура Заводского района Минска отменила постановления о привлечении граждан к административной ответственности за безбилетный проезд, которые незаконно вынесла контролерка «Минсктранса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет прокуратура, контролерка использовала полученные ранее персональные данные, вынесла 12 постановлений в отношении двух человек и подделала их подписи.

Жительницу Минска осудили по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК). Какой приговор вынес суд, не уточняется.