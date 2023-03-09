МВД: минчанин напал с ножом на милиционера; патрульный выстрелил «на поражение»

6 марта, во время вызова на бытовой конфликт на сотрудника ППС напал человек с ножом; милиционер, защищая себя, выстрелил на поражение, сообщает пресс-служба МВД.

В 20:00 на линию «102» поступило сообщение от минчанки, что из-за раздела имущества ей угрожает бывший муж. Когда патруль ППС прибыл на место вызова, на милиционеров напал мужчина с ножом и ранил одного из них. В ответ милиционер выстрелил «на поражение».

Сейчас 18-летний младший сержант милиции находится в госпитале. Жив ли нападавший, и в каком состоянии находится — МВД не сообщает.

Пресс-служба подчеркивает, что нападавший мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за «оскорбления представителей власти», а в 2020 году активно участвовал в протестах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 362 УК). За это предусмотрено наказание до двадцати пяти лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.