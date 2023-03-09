Против осужденного на 20 лет колонии анархиста Сергея Романова возбудили уголовное дело за «злостное неповиновение»

В отношении осужденного на 20 лет колонии строгого режима анархиста Сергея Романова возбудили уголовное дело за «злостное неповиновение администрации колонии» (часть 2 статьи 411 УК), пишет dissidentby.

Материалы дела переданы в прокуратуру. Суд пройдет 23 марта в Волковыске, пишет правозащитный центр «Вясна».

Романов был задержан 29 октября 2020 года. 22 декабря 2021 года Минский областной суд приговорил его к 20 годам колонии строго режима.

Сергей Романов проходит по делу анархистов из «группы Олиневича». Согласно обвинению, Сергей Романов «не позднее 21 октября 2020 года» купил самодельный обрез охотничьего ружья ЗК и не менее пяти патронов.

Обвиняемым в терроризме анархистам Олиневичу, Резановичу, Романову и Дубовскому дали от 18 до 20 лет колонии

Прокуратура писала, что четверо анархистов хотели «оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок». Для этого не позже 15 октября они «объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма».

21 октября, утверждало обвинение, анархисты подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз.

28 октября они подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД и снова написали что-то на фасаде, говорилось в релизе Генпрокуратуры; содержание надписи неизвестно. Для поджогов использовалась смесь бензина и дизельного топлива, говорится в материалах дела. Обвинение считает, что поджигатели причинили государству ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

Процесс по делу четверых анархистов был закрытым — такое решение суд обосновал необходимостью защитить персональные данные потерпевших. Адвокаты обвиняемых не согласились с таким аргументом, так как фамилии потерпевших все равно озвучили в начале заседания. По информации правозащитного центра «Вясна», потерпевшими по делу признаны трое человек.