Суд приговорил к 13 годам колонии правозащитника Максима Буткевича; он находится в российском плену с июня

Верховные суды самопровозоглашенных ЛДНР приговорили правозащитника Максима Буткевича, который находится в российском плену с июня, и двух украинских военнослужащих Виктора Похозея и Владислава Шеля к 13, 8,5 и 18,5 годам колонии соответственно, сообщает Следственный комитет России.

По информации СК России, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (часть 1 статьи 356 УК РФ). Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (часть 3 статьи 30 подпукнты «а,е» и часть 2 статьи 105 УК РФ). Шель — за покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти (часть 3 статьи 30, пункт «л» части 2 статьи 105 УК РФ).

Следствие утверждает, что Буткевич был командиром взвода в батальоне ВСУ «Берлинго». 4 июня в Североденецке он «произвел выстрел из противотанкового гранатомета», в результате чего двое граждан получили «телесные повреждения».

Максим Буткевич — координатор и соучредитель проекта «Без Кордонів», выступающего против языка вражды и помогающего украинским переселенцам. Он выступал за изменение миграционных правил для репрессированных беларусов. В августе 2021 года в интервью Deutsche Welle он обращал внимание на то, что миграционное законодательство Украины недостаточно лояльно, и большая часть белорусов вынуждена перебираться в другие страны из-за сложностей с легализацией.

В марте 2022 года Буткевич объявил о приостановке своей правозащитной деятельности из-за начавшейся войны с Россией и вступил в ВСУ.