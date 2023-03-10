Адвоката Александра Данилевича судят за интервью «Трибуне» и подготовку писем в Yara и МОК

Адвоката Александра Данилевича судят за интервью спортивному изданию «Трибуна» и подготовку шести писем в адрес норвежской компании Yara и Международного Олимпиского комитета, передает правозащитный центр «Вясна».

Суд проходит в открытом режиме. Обвинение квалифицировало интервью «Трибуне» по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК). Ранее прокуратура писала, что адвокату также инкриминируют пособничество в призывах к санкциям или иным действиям против национальной безопасности (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК).

Ведомство писало, что Данилевич «путем дачи советов, указаний, предоставления информации, оказания иной помощи» содействовал Александре Герасимене и Александру Опейкину в призывах к действиям против нацбезопасности страны, в том числе к санкциям.

Данилевича задержали в мае 2022 года. В феврале того же года он подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по словам адвоката, в университете с ним поговорили два человека и попросили отозвать подпись. Данилевич отказался, и 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, адвокат, который защищает клиентов в международном коммерческом арбитраже. В БГУ он преподавал на факультете международных отношений.