В доме родителей блогера Александра Кабанова, который после освобождения уехал из Беларуси, прошел обыск, пишет сам блогер.

В 2021 году блогеров Кабанова и Сергея Петрухина осудили на три года колонии по обвинению в грубом нарушеним общественного порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Обоих задержали еще до выборов.

Им вменяли призывы к протестам через ютуб-ролики и оскорбление омоновца в одном из них. Петрухина также наказали за оскорбление судьи в посте «Вконтакте» в 2018 году.

В декабре 2022 года они вышли на свободу.