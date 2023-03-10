В Гродно силовики задержали дядю активистки, «проходившей подготовку в BYPOL»

Силовики задержали дядю гродненской активистки Карины Малиновской, сообщает провластный телеграм-канал «Пульс Гродно». Канал «Суды, задержания. Гродно и область» пишет, что задержанного зовут Павел Якубель.

В видео, опубликованном каналом, Якубель говорит, что состоит в чатах активистов Гродно и регистрировался в плане «Перамога». Гродненец добавляет, что его племянница — активистка Карина Малиновская — находится за границей, где «проходила подготовку в BYPOL».

— По оперативной информации, с ним поддерживалась связь из-за рубежа, согласовывалось возможное содействие с жильем и транспортом, — пишет «Пульс Гродно»

Авторы «Пульса Гродно» добавляют, что недавно за «организацию и участие в массовых беспорядках» задержали и тетю Карины Малиновской. По информации канала «Суды, задержания. Гродно и область», ее зовут Ирина Савашинская.

— Получается уже прям какой-то семейный синдикат, — комментирует задержания канал.

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Обновлено в 16:05. Добавлено имя задержанных дяди и тети Карины Малиновской.