МВД отчиталось об «активизации работы»: вчера против 21 человека завели административные дела, против пятерых — уголовные

После диверсии в Мачулищах по поручению Александра Лукашенко МВД активизировало работу в отношении «причастных к экстремистским формированиям и террористическим организациям», сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе говорится, что сотрудники ГУБОПиК направили усилие на «обнаружение скрытых ячеек экстремистов и их пособников». За вчерашний день они «отработали» более 60 человек — 21 привлечен к административной ответственности, 5 — к уголовной, отчитались в МВД.

Пресс-служба пишет, что ведомство продолжают мероприятия, направленные на «установление скрытых террористических и экстремистских ячеек».