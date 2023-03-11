В Минской области на улице задержали мужчину, а через час его доставили в реанимацию

9 марта в Березино Минской области местный житель 54-летний Владимир Пантюх был задержан силовиками, но из отделения он попал в реанимацию с инфарктом и следами побоев на лице, сообщают правозащитники.

По словам очевидцев, Пантюх снимал, как сотрудники ГАИ проверяли маршрутки на автовокзале. Пантюха заметили с телефоном, к нему подбежали, повалили на землю, а потом отвезли в отделение. Оттуда его доставили в больницу. Туда его сопровождал сотрудник милиции; он сообщил, что Пантюх задержан до суда. Сегодня утром его увезли на операцию в другой город. У мужчины 3-я группа инвалидности, он перенес 4 инфаркта.

По какой статье планируют судить Пантюха, неизвестно.



