На суде по делу о терроризме рассказали, как Прокопьев «вовлекал» беларусов в ОПГ; обвиняемых — 18 человек

Государственный обвинитель озвучил на суде «обстоятельства вовлечения фигурантов в сформированную Вадимом Прокопьевым ОПГ», сообщает корреспондент БЕЛТА.



По версии обвинения, с 14 июля 2020 года до 6 января 2022 года на территории Беларуси, Турции, Польши, Украины и других стран действовала «организованная преступная группа», цель которой заключалась в «совершении неопределенного количества преступлений экстремистской направленности». В состав группы вошли 18 человек.



В обвинении также говорится, что с 11 по 31 января 2021 года Прокопьев общался с другим обвиняемым Николаем Роем: они встречались в Варшаве, где Прокопьев «предложил принять участие в заговоре с целью захвата государственной власти». Рой ответил согласием.

До этого он, находясь в Киеве с 2 по 7 мая 2021 года, «по заданию Прокопьева», прошел обучение по стрельбе из пистолета, а находясь с 28 июня по 14 июля 2021 года в Польше — по изготовлению взрывоопасных предметов.

Еще один обвиняемый Сергей Лисовский «по согласованию с Прокопьевым» в марте 2021 года сообщал директору минского предприятия «Белеврорент» Дмитрию Неверкевичу о «существовании группы заговорщиков, их целях по захвату власти и своей роли в этой деятельности». Лисовский предложил Неверкевичу использовать автомобиль предприятия и тот согласился, «умышленно войдя таким образом в состав организованной преступной группы и оставаясь ее участником вплоть до своего задержания 12 августа 2021 года».

В обвинении также указывается, что в марте 2021 года Лисовский организовал встречу с директором одного из департаментов «Белинкасгрупп» Петром Юркевичем. Он сообщил Юркевичу о группе заговорщиков, в которой есть Прокопьев, а также действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов Беларуси. «Убедившись, что Юркевич является противником действующего строя, приверженцем насильственного его свержения», Лисовский попросил предоставить некоторые сведения о бронированной технике «Белинкасгрупп», а также о подразделениях фирмы, которые занимались выдачей сотрудникам огнестрельного оружия и разработывали маршруты движения бронированных инкассаторских автомобилей.

В числе обвиняемых по этому делу проходят: Вадим Прокопьев, Денис Хамицевич, Игорь Чемякин, Виталий, Анастасия, Владислав и Ольга Войтеховичи, Сергей Лисовский, Алексей Михайлов, Дмитрий Неверкевич, Эдуард Пестрак, Ольга Петух, Николай Рой, Владимир Савенков, Сергей Соколов, Денис Филончик, Павел Чихинский, Петр Юркевич.

Уголовное преследование Прокопьева, Хамицевича и Чемякина «осуществляется в порядке спецпроизводства», то есть заочно.