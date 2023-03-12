Опубликовано видео задержания жителя Березино, который попал в реанимацию спустя час после этого

Жесткое задержание 54-летнего жителя Березы Владимира Пантюха попало на видео, ролики опубликовал в своем телеграм-канале правозащитный центр «Вясна».

Как видно на первом видео, Владимир Пантюх действительно снимал работу сотрудников ГАИ, как ранее рассказывали очевидцы. На втором видео его задерживают трое, бьют по ногам и валят на землю.

Владимира Пантюха задержали на автовокзале в Березино 9 марта. Сначала его доставили в отделение милиции, а оттуда через час — в реанимацию. По данным правозащитников, с инфарктом и следами побоев на лице. У мужчины 3-я группа инвалидности, он перенес четыре инфаркта.