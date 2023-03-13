В Браславском районе силовики нашли в болоте обледеневшее тело иностранца

Недалеко от границы с Латвией в Браславском районе силовики нашли в болоте обледенешевее тело иностранца, сообщает Следственный комитет.
По информации пресс-службы, у погибшего не было при себе личных вещей и документов.
Для установления точной причины смерти назначена седубно-медицинская экспертиза.
24 февраля тела двух мигрантов обнаружили под водой в канаве Браславского района на границе с Литвой. В январе Следственный комитет рассказал о погибшем возле границы с Польшей мигранта «арабской национальности».