Около 30 человек уволили из «Электросетей» в Глубоком; правозащитники утверждают, что «за нелояльность к власти»

Из филиала предприятия «Глубокские электрические сети» уволили около 30 человек, сообщает «Віцебская Вясна».

По информации правозащитников, были уволены люди, которые «ходили на акции», «ставили подписи во время прошлой президентской кампаннии не за Лукашенко, финансово помогали тем, кого власти незаконно штрафовали». Также под сокращения попали «за солидарность с другими беларусами и нелояльность к существующей власти».

Конкретные статьи, по которым были уволены рабочие, их должности и имена сайт не приводит.

Журналистке издания «Зеркало», которая позвонила на предприятие представившись соискательницей работы, ответили, что никаких массовых увольнений не было, и в новых кадрах, за исключением нескольких электромонтеров, не нуждаются.

Однако читатели «Зеркала» рассказали, что увольнения идут не только в Глубокских, но и на Полоцких и Витебских электросетях. Однако о том, какие масштабы увольнений, кто был уволен и по каким статьям ничего не сказано.