В Минске задержали бывшего пресс-секретаря Купаловского театра Николая Зайца, сообщает телеграм-канал «DW Беларусь».

По информации журналистов, Зайца задержали утром 13 марта. По какой причине и где сейчас находится бывший пресс-секретарь, неизвестно. Дома у него провели обыск, пишет «Зеркало», со ссылкой на родственников задержанного.

Заяц работал в Купаловском театре по совместительству с 2020 года. 31 марта 2021-го он был уволен «в связи с приемом на работу работника, для которого данная работа будет являться основной».

Обновлено в 15:17. Добавлена информация про обыск дома у Николая Зайца.