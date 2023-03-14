«Трибуна»: из БАТЭ уволены трое игроков, попавших в «черный список»

Из борисовского футбольного клуба БАТЭ уволено трое игроков, это голкипер Денис Щербицкий, защитник Денис Нечаев и полузащитник Дмитрий Бессмертный, пишет «Трибуна».

Еще с двумя игроками не подписали контракт на новый сезон, это капитан Станислав Драгун и игрок защиты Максим Бордачев.

Денис Нечаев и Дмитрий Бессмертный — подписанты провластного «письма спортсменов».

В декабре прошлого года стало известно, что Министерство спорта составило список из 49 футболистов, которым будет запрещено работать в Беларуси. В него вошли в том числе Нечаев, Щербицкий, Бессмертный, Драгун, Бордачев.

Основа списка — 43 человека, которые в августе 2020 года снялись в видео с призывом остановить насилие. Однако среди оставшихся есть игроки, которые публично выступали в поддержку действующей власти.