Reform.by: издатель Змитер Колас вышел на свободу после 10 суток в СИЗО КГБ

Издатель Змитер Колас на свободе, пишет Reform.by со ссылкой на его друзей.

Силовики задержали Змитра Коласа в своей квартире 4 марта, он вышел на свободу после 10 суток в СИЗО-1 КГБ. Обвинение ему, по словам друзей, не предъявлено, причины ареста не разглашаются. Ранее вероятной причиной называли напечатанную полгода назад книгу архивных документов о репрессиях 1937-1939 годов «Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці».

5 марта издательство «Зміцер Колас» сообщило о приостановке деятельности.