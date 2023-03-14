Суд признал «экстремистскими материалами» книгу Бахаревича и номера журнала «Наша гiсторыя»

Суд Центрального района Минска признал книгу Альгерда Бахаревича «Апошняя кнiга пана А.» и 9 номеров журнала «Наша гiсторыя» «экстремистскими материалами», информация опубликована на сайте МВД.

Кроме того суд признал экстремистскими материалами календарь «Не маўчы па-беларуску 2021 змалюнкамi i словамi», три номера журнала «Arche Пачатак», видеоролик с названием «Sumarok — Чэрцi» и телеграм-чат с названием «Копыль».

Как пишет «Наша Нiва», причиной признания журналов «экстремистскими материалами» стало содержание в них «скрытой, но легко узнаваемой экстремистской тематики». Приводятся идеи, «дискредитирующие и очерняющие советскую власть и советское прошлое Беларуси».

Также в изданиях суд заметил «пропаганду протестных идей, установок и схем действий протестующих в борьбе за смену власти в стране на примере действий революционных активных масс в других странах и других исторических эпохах».

«Идея авторов статей направлена на поляризацию беларуского многонационального общества на две резко противоположные группы, придерживающиеся противоположных взглядов на историю и будущее Беларуси», — говорится в решении суда.

Обновлено в 13.20. Добавлена информация из решения суда.